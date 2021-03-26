Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Андрей Белоусов26.03.2021 02:30

Кубок рационализации и производительности

В четверг, 25 марта 2021 года, состоялось первое заседание Организационного комитета Кубка рационализации и производительности, проведенное Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Андреем Белоусовым.

Первый вице-премьер вынес на обсуждение участников оргкомитета вопрос о расширении перечня предоставляемых мер поддержки предприятиям — участникам национального проекта «Производительность труда», направленного на:

Системные меры по повышению производительности труда;

адресную поддержку повышения производительности труда на предприятиях;

поддержку занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда.

Члены оргкомитета обсудили формирование корпоративных центров по рационализации (Точек кипения Hi-Tech) и Центров опережающей подготовки на базе предприятий-участников нацпроекта на основе поданных заявок в 2021 году, которые станут механизмом массового вовлечения сотрудников предприятий и крупных российских корпораций в задачи повышения производительности труда через развитие человеческого капитала, инструменты формирования новой производственной культуры и работы с кадрами на основе технологического лидерства.

В рамках заседания была представлена концепция Кубка по рационализации и производительности, как коммуникационной площадки сильнейших рационализаторов страны для тиражирования лучших практик повышения производительности труда и эффективности производства, которые планируется проводить в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) в Свердловской области с 25 по 29 октября 2021 года.

В завершение заседания был подписано Соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между Госкорпорацией «Роскосмос» и Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

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Кубок рационализации и производительности — коммуникационная площадка для тиражирования и обмена знаниями и лучшими практиками в сфере рационализации, изобретательства и развития инноваций, как механизмов повышения производительности труда. Создан в целях массового вовлечения сотрудников российских корпораций в задачи повышения производительности труда через развитие рационализаторской, изобретательской и новаторской деятельности и использование рационализаторского и изобретательского потенциала сотрудников предприятий в качестве драйвера повышения производительности труда, в том числе экономии ресурсов, инновационного и технологического развития, выпуска новой качественной продукции.

Организационный комитет Кубка рационализации и производительности создан в целях обеспечения координации в выполнении мероприятий по подготовке и проведению Кубка. В состав Оргкомитета входят руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, институтов развития, Госкорпораций, компаний-участников национального проекта, общественных объединений, отраслевых ассоциаций и иных организаций. Руководит работой Оргкомитета его председатель, Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов.

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