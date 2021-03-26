Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в очередном годовом собрании учредителей Национальной системы качества России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в очередном годовом собрании автономной некоммерческой организации «Российская система качества».

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Роскачество – Национальная система качества России, созданная Правительством РФ в 2015 г. Это институт развития, объединяющий высокие технологии, профессиональную экспертизу и международный исследовательский опыт в области качества и безопасности процессов, продукции и услуг. Российская система качества выстраивается на базе внедрения высоких стандартов производства и передовых технологий управления на предприятиях страны, а также культуры потребления.

Сергей Митин обратил внимание, что последние годы наблюдается активное сотрудничество Совета Федерации и Роскачества. В 2017 г. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила выставку товаров с государственным Знаком качества, проходившую на площадке Совета Федерации и вручила российские Знаки качества предприятиям из восьми регионов. Также представители организации принимают активное участие в деятельности рабочей группы Совета Федерации по противодействию незаконного оборота упакованной питьевой воды.

«В Роскачестве и его профессиональной команде сенаторский корпус увидел надежного партнера, который беспристрастно может провести экспертизу промышленной продукции и продовольственных товаров», — отметил сенатор.

Российская система качества выступает инициатором внесения корректировок в национальные стандарты, технические регламенты, нормативные правовые акты различного уровня

По его словам, один из важнейших аспектов работы Российской системы качества — плотное взаимодействие с регионами, что стимулирует повышение уровня жизни по всей России. Соглашения о сотрудничестве подписаны с 38 регионами РФ. Исследования национальной системы качества охватывают практически весь рынок, включая региональные бренды, а привлечение региональных лабораторий позволяет сократить время доставки образцов. Проведение диагностики качества управления на предприятиях и в организациях регионов, в том числе уровня управления органов власти, позволяет улучшить эффективность процессов.

Сергей Митин подчеркнул, что Российская система качества выступает инициатором внесения корректировок в национальные стандарты, технические регламенты, нормативные правовые акты различного уровня. «Только в рамках нашей общей работы по повышению качества упакованной питьевой воды, организацией были выдвинуты конкретные предложения по внесению изменений в нормативные акты Евразийского экономического союза», — сказал он.

В своем выступлении парламентарий заверил, что, как палата регионов, Совет Федерации готов поддержать Роскачество в его инициативах, направленных на повышение качества жизни жителей нашей страны.

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