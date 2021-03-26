Source: Russia – Council of the Federation

Регион стал одним из победителей конкурса Министерства труда и социальной защиты РФ на предоставление субсидии в 2021 г.

Воронежская область стала одним из победителей конкурса Министерства труда и социальной защиты РФ на предоставление субсидии в 2021 г. из федерального бюджета на реализацию мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.

«Из федерального бюджета региону будет выделено 25 миллионов рублей при условии обеспечения софинансирования в размере 4,4 миллионов рублей», — сообщила журналистам заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

По словам вице-спикера СФ, лауреатом конкурса Воронежская область становится второй год подряд. В прошлом, 2020 г., регион также принял участие в конкурсе Министерства труда и социальной защиты России на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, и вошел в число регионов-победителей.

В 2020 г. из федерального бюджета региону было выделено 24,8 млн руб., (при софинансировании из областного бюджета 4,4 млн руб.).

В 2020 г. в рамках подпрограммы проведено оснащение реабилитационным оборудованием Областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» и бюджетного учреждения Воронежской области «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней» на общую сумму 7,4 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 6,3 млн руб.

Помимо этого средства были направлены на организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, занятых в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов учреждений социальной защиты.

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