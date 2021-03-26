Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Юрий Гагарин26.03.2021 17:30

Новый раздел сайта, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина

В год 60-летия полета первого человека в космос на официальном сайте Госкорпорации «Роскосмос» открылся раздел, посвященный Юрию Алексеевичу Гагарину и пилотируемой космонавтике. Новый раздел расположен во вкладке «Информационные ресурсы», а с главной страницы сайта он доступен при нажатии на логотип празднования 60-летия полета Ю.А. Гагарина в 2021 году.

Открывает данный раздел интерактивная карта нашей планеты с нанесенной на нее траекторией полета космического корабля «Восток-1» 12 апреля 1961 года и основными этапами этого легендарного полета. В нижней части страницы доступна для скачивания официальная символика празднования 60-летия полета Ю.А. Гагарина: эмблемы на русском и английских языках, а также фирменные плакаты. Они доступны для свободного распространения в сети «Интернет».

Раздел состоит из следующих блоков:

биография Юрия Гагарина с выдержками из книг «Дорога в космос» и «Ракеты и люди»;

хроника подготовки к историческому полету с размещением в ней заявления для печати первого космонавта перед полетом, доклада по окончании полета, записью переговоров и других обращений, докладов и откликов;

биографический блок «По стопам биографии Юрия Гагарина» разработан на основе фотографий с российских спутников дистанционного зондирования Земли;

описание космического корабля «Восток» и ракеты-носителя «Восток»;

в блоке «Медиаматериалы» представлены архивные кадры из жизни первого космонавта. За помощь в предоставлении фотоматериалов благодарим Российский государственный архив научно-технической документации, Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Отметим, что согласно правилам использования медиаматериалов Госкорпорации «Роскосмос», указанные в данном блоке фотографии и видеоролики, доступны для свободного использования и распространения в целях, не подразумевающих прямое или косвенное извлечение коммерческой или политической выгоды. Авторы, предполагающие использовать медиаматериалы в соответствии с официальными правилами, могут не запрашивать разрешения Госкорпорации, но при этом обязаны указать Роскосмос в качестве источника получения данных фото и видеоматериалов;

в блоке «Пилотируемая космонавтика сегодня» содержится информация о прошлом, настоящем и будущем пилотируемой космонавтики, а также некоторые статистические сведения;

блок «Проекты и мероприятия, посвященные празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина» будет постоянно обновляться при поступлении новой информации о собственных и партнёрских мероприятиях, а также о спецпроектах Госкорпорации «Роскосмос».

Кроме того, каждый посетитель сайта Госкорпорации «Роскосмос» может поучаствовать в наполнении данного раздела, поделившись своими документами, фотоснимками, свидетельствами как о самом Юрии Алексеевиче Гагарине, его космическом полете, так и обо всем, что предшествовало его полёту, о первых кораблях и спутниках, их создателях, первом наборе космонавтов и т.д. Если у Вас есть подобные фотографии или истории, присылайте их на электронную почту: gagarin60@roscosmos.ru.

За прошедшие годы наша страна прошла огромный путь от 108 минут «гагаринского полёта» до создания пилотируемых космических комплексов. Уже более 20 лет в непрерывном пилотируемом режиме работает Международная космическая станция. В настоящее время на её борту работает экипаж 64-й длительной экспедиции. Об этом и много другом мы расскажем в нашем новом разделе! Ждем ваши письма, истории, а также мнения и предложения по дальнейшему наполнению раздела.

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