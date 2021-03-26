Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на съезде Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на пленарном заседании съезда Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

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Сенатор отметил, что законодательное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства является важной частью работы Совета Федерации.

«В Указе Президента Российской Федерации о национальных целях развития страны на период до 2030 года в качестве национальных целей выделено обеспечение достойного, эффективного труда и успешное предпринимательство. Для их достижения к 2030 году число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должно увеличиться до 25 миллионов человек», — сказал Николай Журавлев.

По его словам, развитие малого и среднего предпринимательства может стать одним из драйверов восстановления экономики в посткризисный период и последующего выхода на траекторию устойчивого экономического роста. «Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга считает поддержку малого и среднего бизнеса приоритетом, и мы прекрасно понимаем, что своевременная помощь может спасти предприятие и сохранить рабочие места», — отметил он.

Сенатор указал, что с учетом сложившейся ситуации были оперативно внесены изменения в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Принято решение о пересмотре федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта. Во‑первых, было сокращено их количество с пяти до четырех. Во‑вторых, два федеральных проекта были переосмыслены: теперь один из них направлен на расширение дистанционного доступа МСП к мерам поддержки; другой — на создание благоприятных условий для развития самозанятых.

Николай Журавлев подчеркнул, что принятые меры поддержки уже позволили обеспечить стремительный рост самозанятости в стране. «Если на начало пандемии количество самозанятых граждан едва достигало 560 тысяч, то на сегодняшний день их численность уже преодолела планку в 2 миллиона человек. Более чем троекратный прирост наглядно демонстрирует востребованность и перспективность такой формы организации деятельности граждан». Все важные решения по поддержке малого и среднего бизнеса, принятые Президентом, уже подтвердили свою актуальность. Беспрецедентными стали меры в период пандемии, которые позволили избежать негативных последствий.

Большая часть принятых мер государственной поддержки пришлась на специальные программы кредитования малого и среднего бизнеса. Льготные условия гарантировались субсидированием процентных ставок из федерального бюджета или поручительством Внешэкономбанка. Общий портфель кредитов по таким программам на конец прошлого года составил один триллион 300 миллиардов рублей.

«Государство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. На смену закрытым программам пришла новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0». Она заключается в предоставлении кредитов на поддержание занятости по ставке 3 процента годовых, а также поручительство «ВЭБ.РФ». Однако, как и раньше, программой смогут воспользоваться компании из наиболее пострадавших отраслей. На ее реализацию будет направлено порядка 8 миллиардов рублей. Отмечу, что Совет Федерации активно сотрудничал с Правительством России по всем вопросам, связанным с программами льготного кредитования. В частности, предложения сенаторов были учтены при работе и над программой «ФОТ 3.0», — подчеркнул парламентарий.

Николай Журавлев указал, что уменьшение налоговой нагрузки на бизнес почти всегда ведет к сокращению доходной базы бюджетов бюджетной системы РФ. Основная нагрузка ложится на региональные бюджеты. «Так, в ходе налогового маневра в IT-отрасли был введен налог на добавленную стоимость на операции по продаже иностранного программного обеспечения, который поступает в федеральный бюджет. И одновременно с этим была обнулена ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ. Проблема стоит очень остро, и ее решение нельзя откладывать в «долгий ящик».

Сенатор подчеркнул, что в прошлом году регионам оказывалась существенная помощь из федерального центра. Несмотря на это, по итогам 2020 года бюджеты субъектов РФ исполнены с дефицитом почти в 700 миллиардов рублей, а на текущий год дефицитный бюджет принят в абсолютном большинстве регионов.

«Совет Федерации настаивает на необходимости компенсировать региональным и местным бюджетам выпадающие, в силу введения льгот, доходы. В отсутствие такой компенсации палатой предлагается рассмотреть вопрос о включении движимого имущества в перечень объектов налогообложения, определив состав такого движимого имущества и предусмотрев освобождение от налогообложения именно новых основных средств. Ведь изначально льгота предусматривалась с целью модернизации производства, а вылилась в повсеместную отмену налога, что не вполне стимулирует обновление», — сказал Николай Журавлев.

«Представители бизнеса высказали предложение об отмене налога на недвижимое имущество при одновременном увеличении ставки по налогу на прибыль. Пока такое предложение не было поддержано Министерством финансов и Министерством экономического развития. Уверен в том, что будет найдено сбалансированное решение», — сообщил сенатор.

«Мы считаем крайне важным обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, понимая при этом, что увеличение налогового бремени для бизнеса может затормозить преодоление кризисных тенденций в экономике», — указал он.

Николай Журавлев затронул темы совершенствования регулирования предпринимательской деятельности, кадрового обеспечения запросов бизнеса, профессиональной переподготовки при необходимости переориентации трудовых ресурсов.

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