Олег Матыцин встретился с преподавателями и студентами Чайковского государственного института физической культуры

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 марта, в рамках рабочего визита в Пермский край Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил Чайковский государственный институт физической культуры.

Министр пообщался со студентами и преподавателями вуза и поздравил их с сорокалетием учебного заведения. Институт был создан в 1980 году. В его структуре сейчас три факультета, в состав которых входят восемь кафедр гуманитарного, медико-биологического и спортивно-педагогического направлений, объединяющих более 60 преподавателей.

Олег Матыцин отметил, что подготовка квалифицированных кадров для спортивной отрасли – одна из важнейших задач Минспорта России. «Развитие системы подготовки кадров – наше приоритетное направление. В ноябре 2020 года Правительство приняло Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года, в которой подготовке кадров и развитию науки уделяется большое внимание. Надеюсь, через какое-то время вы обязательно придёте работать в спортивную отрасль. Знания, полученные вами здесь, станут основой не только для успеха наших спортсменов, но и создания научной базы и образовательных технологий», – сказал Олег Матыцин, обращаясь к студентам вуза.

Министр заявил, что для того чтобы студенты в процессе обучения получали не только теоретическую информацию, но и практическую, вузам необходимо более тесно взаимодействовать со спортивными федерациями. «Нужно приглашать практических специалистов для работы в вузы. Без практических знаний очень сложно рассчитывать только на теорию. Если не будем постоянно следить за тенденциями, взаимодействовать со специалистами, работающими на базах и соревнованиях, сложно надеяться, что знания, полученные в аудиториях, будут потом востребованными», – подчеркнул Олег Матыцин.

Подготовка квалифицированных специалистов важна для полноценной работы спортивной инфраструктуры в регионе. «Каждому объекту нужны кадры – квалифицированные спортивные инструкторы и тренеры, – заявил Олег Матыцин. – Причём процесс их подготовки не может быть разовым. Они должны повышать квалификацию, проводить переподготовку в связи с новыми тенденциями развития спортивных направлений. Тогда инфраструктура создаст комфортные условия и будет способствовать стабильному социальному и экономическому развитию региона».

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Чайковском государственном институте физической культуры реализуется проект по переподготовке и повышению квалификации тренерских кадров. В 2020 году были подготовлены более 200 специалистов.

Министр отметил, что сотрудничество с зарубежными вузами поможет получить полезный опыт. «Нужно укреплять международные связи, приглашать иностранных специалистов, делать максимально открытым образовательное пространство. Без такого подхода сейчас сложно рассчитывать на развитие и получение хороших результатов. С другой стороны, важно, чтобы и ваши специалисты подключались к международным программам. Такая возможность сейчас есть. Активно развивается наше взаимодействие с партнёрами из Китая и стран Европы. Международный опыт должен быть доступен для тех людей, которые работают в вузах», – подчеркнул Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI