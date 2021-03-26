Олег Матыцин обсудил с тренерами и спортсменами сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина развитие Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Пермский край посетил спортивные объекты в городе Чайковский – учебный спортивный комплекс «Буревестник» и Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка».

Министр осмотрел бассейн УСК «Буревестник», а также место под строительство крытого ледового катка. Тренировочная ледовая арена станет площадкой для практической подготовки тренерских кадров, обучающихся в Чайковском государственном институте физической культуры. В вузе два года назад была открыта кафедра хоккея. Команда «Физрук» представляет Чайковский институт в Студенческой хоккейной лиге.

Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» – один из основных спортивных комплексов страны по подготовке сборных команд России по прыжкам на лыжах с трамплина, биатлону, лыжным гонкам, фристайлу. Центр построен в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». Многофункциональный спорткомплекс полностью соответствует современным мировым стандартам, а также имеет опыт проведения крупных международных и всероссийских спортивных мероприятий.

Олег Матыцин осмотрел лыжно-биатлонный и горнолыжный комплексы «Снежинки», а также зал акробатики и научно-медицинский центр.

Министр провёл встречу со спортсменами и тренерами сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина. «В Федеральном центре «Снежинка» создана прекрасная база, необходимые условия для работы. Считаю, что минимум для того, чтобы развивать прыжки с трамплина и двоеборье, мы сделали. Шансы на медальные позиции у сборной России есть, их надо реализовывать. Вся надежда на вас», – обратился Олег Матыцин к спортсменам.

Тренеры сборной России рассказали Министру о том, что для работы им не хватает научной базы. «Сегодня мы уже говорили о целесообразности создания в Чайковском училища олимпийского резерва, – заявил Олег Матыцин. – Сюда надо приглашать тренеров, ведущих зарубежных специалистов. Нужно привозить их, как минимум, на олимпийский цикл, набирать группы. Здесь же необходимо проводить научные исследования. И, конечно, надо сделать здесь центр повышения квалификации, переподготовки тренеров».

Министр отметил, что для развития в России прыжков на лыжах с трамплина необходимо использовать научный опыт. «Федеральный центр – важная составляющая научно-образовательного и спортивного процесса. Здесь работают коллеги из Чайковского государственного института физической культуры. Мы видим в таком сотрудничестве перспективу успешного развития вида спорта. Необходимо сделать регулярными обмен тренерским опытом, подготовку кадров в вузе. Важно создать систему развития вида спорта, начиная с детско-юношеского этапа, подготовки резерва до формирования состава сборной команды на соревновательной основе, проведения научных исследований», – подчеркнул Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

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