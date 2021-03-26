Олег Матыцин посетил соревнования финала Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Чайковском

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 марта, в ходе рабочего визита в Пермский край Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил в Чайковском соревнования финального этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица».

Состязания проходят 26-28 марта в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». Комплекс в Чайковском ежегодно принимает международные старты с 2012 года. В 2019 году здесь уже проходил финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. В 2021 году на старты в Чайковском заявились спортсменки из 21 страны.

Олег Матыцин посмотрел за тренировочными прыжками спортсменок сборной команды России, поднявшись на стартовую площадку.

«Очень важно, что в России проводятся крупные международные соревнования, тем более в этот непростой период выхода из пандемии, – сказал Министр. – Эти старты необходимы для повышения конкурентоспособности нашей сборной, а также для обмена опытом с зарубежными спортсменами. Кроме того, нужно, чтобы построенные в России спортивные комплексы продолжали работать, это необходимое условие их эксплуатации».

«В Чайковском очень высокий стандарт проведения международных соревнований. Это подтверждают эксперты Международной федерации. Практически все ведущие зарубежные спортсменки приехали в Россию для участия в этапе Кубка мира. Все они удовлетворены условиями проведения соревнований. Надеюсь, что будут высокие результаты», – отметил Олег Матыцин.

Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» – один из лучших трамплинных комплексов в мире. Он включает в себя трамплины от К-20 до К-125. Со времени открытия в 2012 году Центр принял ряд крупнейших международных стартов, в том числе этапы Кубка мира, Чемпионат мира среди мастеров, этапы Континентального Кубка.

Финальные этапы Кубка мира в Нижнем Тагиле и Чайковском входят в турнир «Русский тур «Синяя птица» – своеобразный аналог Турне четырёх трамплинов. Он был основан в 2019 году.

Пресс-служба Минспорта России

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