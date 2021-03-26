Олег Мельниченко назначен врио губернатора Пензенской области

Source: President of Russia – Kremlin

Указ «Об исполняющем обязанности Губернатора Пензенской области»

В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Пензенской области Белозерцева И.А. и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Пензенской области.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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