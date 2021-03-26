О телефонном разговоре Посла Беларуси А.Сидорука с заместителем Премьер-министра – Министром международных отношений и сотрудничества Намибии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

26 марта 2021 г.



25 марта 2021 г. состоялся телефонный разговор Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и Республике Намибия (по совместительству) Александра Сидорука с заместителем Премьер-министра – Министром международных отношений и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Намибией, включая обмен визитами, формирование Белорусско-Намибийского Совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, развитие договорно-правовой базы, а также взаимодействие двух стран в международных организациях.

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