Подписан документ об основных условиях перспективного EPSS-контракта с Linde по Газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге

Source: Gazprom in Russian

Релиз

26 марта 2021, 15:55

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров Linde plc Вольфганга Райтцле.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о проекте «Газпрома» по строительству Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). На предприятии применяется оборудование Linde для криогенного разделения газа, а также получения гелия. В настоящее время готовятся к запуску первые две технологические линии завода.

На встрече также шла речь о проекте создания Газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге, входящего в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа (ГПК КПЭГ).

В присутствии Алексея Миллера и Вольфганга Райтцле Генеральный директор ООО «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев и Главный исполнительный директор Linde Engineering Юрген Новики подписали соглашение о намерениях. Документ определяет основные условия перспективного EPSS-контракта, предполагающего инжиниринговые услуги, поставку оборудования и обслуживание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства.

Справка

Linde plc является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжелых углеводородных фракций. Также компания проектирует и строит криогенные установки по сжижению природного газа и гелия. Linde Engineering — инженерно-техническое подразделение Linde.

ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» реализуют проект создания Газоперерабатывающего комплекса (комплекса по переработке и сжижению природного газа) в районе п. Усть-Луга (оператор — компания специального назначения «РусХимАльянс»). Это якорный проект формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера.

Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России (45 млрд куб. м в год) и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция.

Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит «РусГазДобыча». Предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена.

Действующие долгосрочные договоры гарантируют сырьевое обеспечение КПЭГ на срок не менее 20 лет.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI