Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#GLEX26.03.2021 15:34

Регистрация для участия в первой пресс-конференции GLEX 2021

Международная астронавтическая федерация (МАФ) и член МАФ Госкорпорация «Роскосмос» рады пригласить на официальную пресс-конференцию Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX 2021 (г. Санкт-Петербург, 14-18 июня, 2021 г.), которая состоится в гибридном формате.

Дата проведения пресс-конференции: пятница, 2 апреля 2021 года, 16:00 по московскому времени (GMT+3).

Пресс-конференция пройдет в очном режиме в г. Санкт-Петербурге. Вместе с тем представители прессы могут поучаствовать в пресс-конференции онлайн. Чтобы получить ссылку для подключения к первой пресс-конференции GLEX 2021, необходимо до 31 марта 2021 года отправить на электронную почту press@roscosmos.ru следующие данные:

ФИО;

должность;

СМИ, представителем которого Вы являетесь.

Если Вы хотите присутствовать очно, сообщите об этом в письме, с Вами свяжется представитель пресс-службы для организации Вашего присутствия. Участники первой пресс-конференции GLEX 2021 смогут узнать последние новости пленарных и технических сессий, культурной программы, запланированной в рамках конференции, подтвержденных спикеров «высокого уровня», а также меры безопасности, которые будут приняты для защиты здоровья делегатов.

Модератором пресс-конференции выступит исполнительный директор МАФ Кристиан Файхтингер, среди заявленных спикеров значатся президент МАФ Паскаль Эренфройнд, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев (онлайн подключение).

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