Source: Russia Federal Space

#РКС#ОКБ МЭИ#НИИ ТП#Архимед26.03.2021 22:45

РКС присуждены высшие награды салона «Архимед-2021»

Холдингу «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на XXIV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021» присуждены высшие награды салона — Гран-при «Золотой Архимед» за комплекс инновационных разработок и медаль Международной федерации ассоциаций изобретателей IFIA «За изобретательство». Разработки компаний холдинга РКС получили 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей. Салон проходит в Москве с 23 по 26 марта.

Золотых медалей удостоены специалисты компании «Российские космические системы» за создание автономной системы видеоконтроля, способа управления наземным антенным комплексом и системы управления для его осуществления, информационно-аналитической системы мониторинга водных биологических ресурсов, а также способа формирования структуры полевого силового радиационно-стойкого тренч-транзистора и миниатюрного измерителя параметров электризации космических аппаратов. Изобретатели НИИФИ получили высшие награды за разработку способа изготовления сферического резонатора, НПО ИТ — за создание унифицированного антенного модуля, ОКБ МЭИ — за фазовый способ пеленгации двух источников излучения.

Кроме того, лучшим средством индивидуализации в номинации «Товарный знак ЛИДЕР» в рамках салона «Архимед-2021» признан товарный корпоративный знак РКС. Изобретения специалистов холдинга РКС, представленные на салоне «Архимед-2021», уже в ближайшем будущем планируется довести до практического использования при создании перспективных космических приборов и систем.

Холдинг РКС принимает активное участие и в других корпоративных мероприятиях по продвижению инновационных разработок и поддержке изобретателей. Многие новаторы и изобретатели холдинга отмечены государственными и ведомственными наградами. Сотрудники РКС Константин Свиридов и Владимир Ватутин удостоены званий «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», Андрей Жуков — «Почетный изобретатель города Москвы».

Сегодня в РКС действует корпоративная программа поощрения и поддержки изобретателей. Сегодня в активе «Российских космических систем» — 168 патентов на изобретения, 31 патент на полезные модели и 217 свидетельств о государственной регистрации компьютерных программ и других результатов интеллектуальной деятельности.

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