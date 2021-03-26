Сенаторы обсудили вопросы проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

Source: Russia – Council of the Federation

В совещании рабочей группы Оргкомитета по подготовке конференции приняли участие представители федеральных органов государственной власти и религиозных организаций.

Состоялось совещание рабочей группы Оргкомитета по подготовке и проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Смотрите также

И. Умаханов назначен спецпредставителем СФ по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

17 марта 2021 года, 11:08г.

К. Косачев принял участие во встрече по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу

5 марта 2021 года, 17:00г.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл сенатор РФ, специальный представитель СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области члены Оргкомитета конференции, представители федеральных органов государственной власти, религиозных организаций.

Участники обсудили организационные и содержательные вопросы подготовки Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая будет проведена Межпарламентским союзом при поддержке ООН в России в 2022 году.

Заседание рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

1 из 5

Константин Косачев

2 из 5

Заседание рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

3 из 5

Заседание рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

4 из 5

Заседание рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

5 из 5

С инициативой проведения Конференции выступили Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В соответствии с распоряжением Президента РФ в мае 2020 года был создан Оргкомитет по подготовке и проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу во главе с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

Первое заседание Оргкомитета форума состоится в апреле 2021 года.

MIL OSI