С. Березкин обсудил вопросы развития АПК Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в регион сенатор провел ряд рабочих встреч.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках рабочей поездки в регион провел ряд встреч.

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Состоялась встреча с заместителем председателя правительства Ярославской области Валерием Холодовым, директором департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгением Сорокиным, руководителями агропромышленных предприятий.

Участники встречи обсудили инициативы Ярославской области, направленные на развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также вопросы комплексного развития сельских территорий, государственной поддержки молочного животноводства, регулирования зернового рынка, подготовки к весенне-полевым работам и другие актуальные темы.

Сергей Березкин в рамках рабочей поездки в регион провел встречу с директором департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгением Сорокиным

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Сергей Березкин в рамках рабочей поездки в регион провел ряд встреч

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Сергей Березкин в рамках рабочей поездки в регион провел встречу с председателем Ярославской областной Думы Михаилом Боровицким

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«Ярославская область стремится сохранить и приумножить традиционные виды сельскохозяйственной деятельности, делая упор на молочное животноводство, кормопроизводство, овощеводство. С руководителями отрасли региона наметили ряд совместных действий, направленных на поддержку сельхозпроизводителей», — рассказал Сергей Березкин.

Также состоялась встреча сенатора с председателем Ярославской областной Думы Михаилом Боровицким, в ходе которой обсуждались направления законотворческой деятельности, механизмы решения текущих вопросов.

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