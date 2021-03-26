С. Брилка наградил памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» мальчика, спасшего отца при пожаре

Source: Russia – Council of the Federation

Под эгидой Совета Федерации во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» с 2014 года реализуется Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои».

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Иркутской области – Сергей Брилка БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области принял участие в награждении памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» Антона Шубина, 2003 года рождения, жителя г. Тулун.

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В 2020 году в Совет Федерации поступило 198 представлений о героических поступках детей из 59 регионов Российской Федерации, один из них, житель г. Тулуна – Антон Шубин удостоился данной награды.

26 января в доме, где проживает Антон, случился пожар. Антон находился рядом, на встречу ему выбежали младшие сестры и братья, парень увидев дым, забежал в дом и в одиночку вынес отца, который был уже без сознания. После этого он уже вернулся за матерью, но сам потерял сознание и был вместе с ней спасен сотрудниками МЧС.

Сергей Брилка наградил памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» мальчика, спасшего отца при пожаре

«В жизни всегда есть место подвигу и подвиг не знает возраста! И Ваш земляк Антон Шубин на своем примере доказал правоту этих слов. Он не растерялся, проявил смелость, твердость духа и героизм, теперь Антон пример для своих друзей. Конечно особые слова благодарности родителям и педагогам, которые воспитали достойного гражданина нашей страны», — сказал Сергей Брилка.

Сенатор вручил Антону подарок — комплект спортивной формы и обуви.

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