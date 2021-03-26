С. Кисляк принял участие в заседании Комиссии ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия принял участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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При обсуждении проекта доклада о гендерном представительстве в Парламентской ассамблее Сергей Кисляк согласился, что нужно решать вопрос о равной представленности женщин в Организации, и это очень сложная задача. «Слишком большой акцент сделан докладчицей на механистических подходах в поиске решений путем квотирования и введения процентов, на которые должны ориентироваться делегации при назначении своих представителей», — отметил он.

По словам сенатора, такой подход зачастую носит искусственный характер и будет вызывать большое сопротивление в национальных делегациях и политических группах Ассамблеи. «Главная же проблема заключается в необходимости создания условий равных возможностей и равного отношения к женщинам. Если мы не создадим условий, при которых женщины смогут позволить себе быть политически активными и проявлять заинтересованность в этом, никакие проценты, которые мы будем навязывать, не помогут», — подчеркнул законодатель.

В ходе заседания также состоялись слушания по вопросу бюджета и стратегических приоритетов Совета Европы на период 2022–2025 гг. с участием Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Участвуя в дискуссии, Сергей Кисляк обратил внимание на то, насколько обсуждаемые приоритеты ориентированы на выполнение главной уставной цели Совета Европы – достижение большего единства между его членами. Законодатель считает, что этого можно добиться путем расширения серьезного и продуктивного взаимодействия. «Среди приоритетов должны оставаться темы, которые были на повестке дня Организации, но почему‑то сейчас отодвигаются на второй план. Вместе с тем, в реальной жизни их значение не уменьшается – это борьба с терроризмом, незаконный оборот наркотиков, взаимодействие в области здравоохранения, спорта, образования, защита прав языковых и национальных меньшинств», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий привлек особое внимание к тому, что с учетом пандемии и ее последствий все должны быть готовы к расширению взаимодействия, прежде всего, в социальном измерении Совета Европы, к гибкому и энергичному реагированию на появляющиеся проблемы. В связи с этим Сергей Кисляк выразил сомнение относительно целесообразности предложенного четырехлетнего бюджета Организации. «Это создает систему, которая будет сковывать способность Совета Европы реагировать на меняющиеся вызовы», — пояснил он. При этом сенатор отметил, что в других международных организациях, например, в ООН, идет процесс сокращения периода бюджетирования вплоть до одного года.

Комментируя доклад «Руководящие принципы в отношении парламентских иммунитетов, которыми пользуются члены Парламентской ассамблеи», сенатор призвал изучить ситуацию четко в рамках заявленной темы и не смешивать ее с проблематикой иммунитетов национальных парламентов. Он также предложил ряд поправок в текст документа. «В целом, если доклад освободить от политизированных моментов, он может быть хорошим путеводным инструментом для всех членов ПАСЕ», — заявил Сергей Кисляк.

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