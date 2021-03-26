С. Рябухин в ходе поездки в регион провел встречу с молодыми учеными

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо продолжать культивировать и поддерживать комфортный климат для развития науки и техники, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион посетил Ульяновский государственный технический университет.

Сенатор вместе с ректором университета Надеждой Ярушкиной провел встречу с молодыми учёными, ставшими победителями XXI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020» в двух номинациях «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры».

Именно молодым и перспективным инженерам предстоит решать сложнейшие задачи перехода на новый технологический уклад

Поздравляя победителей, Сергей Рябухин отметил, что именно молодым и перспективным инженерам предстоит решать сложнейшие задачи перехода на новый технологический уклад. Государство всячески способствует развитию отечественной науки и, что крайне важно, поддерживает молодёжные, новаторские инициативы и идеи. Необходимо продолжать культивировать и поддерживать комфортный климат для развития науки и техники. «Отрадно, что в Ульяновской области есть крупный научный центр инженерной мысли – УЛГТУ – «локомотив» развития региона и России», — сказал сенатор.

Сергей Рябухин вручил благодарственные письма молодым учёным за инженерный талант, профессионализм и вклад в отечественную науку, способствующий развитию промышленного комплекса Ульяновской области и России.

Сергей Рябухин посетил Ульяновский государственный технический университет

1 из 11

Сергей Рябухин

2 из 11

Сергей Рябухин провел встречу с молодыми учёными, ставшими победителями XXI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020»

3 из 11

Сергей Рябухин провел встречу с молодыми учёными, ставшими победителями XXI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020»

4 из 11

Сергей Рябухин провел встречу с молодыми учёными, ставшими победителями XXI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020»

5 из 11

Сергей Рябухин провел встречу с молодыми учёными, ставшими победителями XXI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020»

6 из 11

Сергей Рябухин провел встречу с молодыми учёными, ставшими победителями XXI Всероссийского конкурса «Инженер года-2020»

7 из 11

Сергей Рябухин вручил благодарственные письма молодым учёным за инженерный талант, профессионализм и вклад в отечественную науку

8 из 11

Сергей Рябухин вручил благодарственные письма молодым учёным за инженерный талант, профессионализм и вклад в отечественную науку

9 из 11

Сергей Рябухин вручил благодарственные письма молодым учёным за инженерный талант, профессионализм и вклад в отечественную науку

10 из 11

Сергей Рябухин вручил благодарственные письма молодым учёным за инженерный талант, профессионализм и вклад в отечественную науку

11 из 11

Сенатор посетил физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и лыжной базой на территории кампуса УлГТУ, который будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. Спортивный объект построен в рамках федерального проекта «Детский спорт». На данный момент строительство ФОК завершено, чаша бассейна уже наполнена водой, прошедшей все стадии очистки на современной инженерной системе ФОКа. «Регион приобрел новый уникальный спортивный центр – кузницу чемпионов всероссийского и мирового уровней», — сказал сенатор.

MIL OSI