Source: Russia Federal Space

#ЦПК#WorldSkills26.03.2021 10:13

Школьники из Звёздного городка завоевали первое место среди юниоров на этапе регионального чемпионата WorldSkills Russia

В четверг, 25 марта 2021 года, состоялось награждение победителей и призёров третьего этапа VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Juniors компетенции «Инженерия космических систем». В награждении победителей принятии участие заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Дмитрий Семенюк и космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

Среди участников-школьников были команды из шести разных городов Подмосковья. Команда средней школы имени В.М.Комарова с углублённым изучением английского языка завоевала золото и поедет на финал WorldSkills Russia представлять команду Московской области. В состав команды вошли Александр Леднёв, Александр Шуров и Василий Ядренцев. Примечательно, что родители двоих участников трудятся в ЦПК и стараются привить своим детям интерес к деятельности в российской ракетно-космической отрасли.

«Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в течение четырех лет плодотворно сотрудничает с Госкорпорацией «Роскосмос» и администрацией ЗАТО Звездный городок в проведении чемпионатов WorldSkills по компетенции «Инженерия космических систем. Участие в данном чемпионате даёт опыт кадрового партнерства, инструменты и методы подготовки кадров, обеспечивающих соответствие уровня компетенции отраслевым стандартам», — отметил Дмитрий Семенюк.

Специалисты Центра — начальник отделения подготовки космонавтов по научной программе, кандидат педагогических наук Елена Попова и ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук Александр Шуров — не только являются экспертами чемпионата, но и готовят команды к участию.

«Команды состоят из трёх человек, и каждому отводится определённая роль, связанная с 3D-моделированием, программированием или инженерной деятельностью. Участие в чемпионатах позволяет не только погрузиться в профессию, но и ощутить командный дух», — подчеркнула Елена Попова.

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2021 году состоится в Уфе. Это самые масштабные конкурсы мастерства среди студентов в профессиональных образовательных учреждениях в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors (14-16 лет). Участниками первенства станут более 1800 человек, из них свыше 600 юниоров.

Пожелаем нашим чемпионам новых побед и успехов на финале!

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