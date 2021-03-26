Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Центр Хруничева#Космодромы#Байконур#МКС-65#Союз МС-18#Наука26.03.2021 21:33

Экипажи корабля «Союз МС-18» провели тренировки на модуле «Наука»

Сегодня, 26 марта 2021 года, основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» провели тренировки в модуле «Наука», который проходит предстартовую подготовку в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур. Его запуск к российскому сегменту Международной космической станции запланирован на вторую половину текущего года с помощью ракеты-носителя «Протон-М».

Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» им. С.П. Королева (оборудование бортовых систем и научная аппаратура) в кооперации с ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (общее проектирование и производство) в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. В ходе тренировки экипажи ознакомились с внешней конструкцией и компоновкой модуля, а также с компоновкой его внутреннего объема.

В состав основного экипажа корабля «Союз МС-18» входят: командир Олег Новицкий (Роскосмос), бортинженер-1 Петр Дубров (Роскосмос) и бортинженер-2 Марк Ванде Хай (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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