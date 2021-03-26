Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-64#Союз МС-1826.03.2021 11:38

Экипажи МКС-65 вылетели в Казахстан

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина утром 26 марта 2021 года состоялись торжественные проводы космонавтов и астронавтов на Байконур для продолжения предполётной подготовки. Это мероприятие тоже имеет свои традиции: экипажи завтракают в кругу коллег, а затем отправляются на главную аллею Центра для совместных фотографий.

Обычно важной частью проводов на космодром становится общение с прессой. Однако санитарные ограничения, призванные остановить распространение коронавируса, всё еще не отменены. Поэтому представителей СМИ на мероприятии не было.

Членов экипажей провожали руководство и сотрудники ЦПК, представители космических агентств, а также друзья, близкие, коллеги. Космонавтам Роскосмоса Олегу Новицкому, Петру Дуброву и астронавту NASA Марку Ванде Хаю, входящим в состав основного экипажа МКС-65, желали удачи, качественного выполнения поставленных задач, сохранения тёплой атмосферы в коллективе, а по завершении экспедиции — благополучного возвращения на Землю. Тёплые напутственные слова звучали и в адрес дублирующего экипажа. Напомним, что в его составе космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, Энн МакКлейн. Они также отправились на Байконур.

Предполётная подготовка на космодроме продлится вплоть до того дня, на который назначен старт. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года на ракете-носителе «Союз-2.1а».

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