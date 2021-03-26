Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур27.03.2021 00:30

Экипажи «Союза МС-18» проведут первую «примерку» на корабле

Началом завершающего этапа подготовки к полету на околоземную орбиту являются предстартовые тренировки экипажей на Байконуре. В субботу, 27 марта 2021 года, основной и дублирующий экипажи длительной экспедиции МКС-65 проведут первую «примерку» на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-18». Его запуск по программе Международной космической станции запланирован на 9 апреля с площадки № 31 космодрома.

Сначала без полетных скафандров «Сокол КВ-2» космонавты и астронавты ознакомятся со своим кораблем, размещением в бытовом отсеке необходимых грузов и состоянием систем. Затем, уже после облачения в них и проведения проверок на герметичность, экипажи протестируют систему связи и работу системы взведения кресел, служащую для смягчения ударной нагрузки во время приземления. Данная «примерка» пройдет в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254.

Напомним, накануне экипажи прилетели на космодром Байконур. Здесь пройдет заключительный этап их подготовки к запуску. В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (третий полет на орбиту), Пётр Дубров (космический дебютант) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (один полет в космос), их дублёры: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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