27 марта в рамках акции «Час Земли» будет выключено внешнее освещение Московского Кремля

Source: President of Russia – Kremlin

«Час Земли» – ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, её цель – формирование ответственного отношения к окружающей среде. Присоединившиеся к акции люди в одно и то же время выключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся узнаваемыми символами разных государств, гаснет декоративная подсветка.

«Час Земли» – самая массовая акция в истории, число её участников растёт с каждым годом. В 2020 году к ней присоединились жители более семи с половиной тысяч городов в 190 странах.

По решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции «Час Земли» с 2013 года.

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