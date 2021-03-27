Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур27.03.2021 19:30

Корабль «Союз МС-18» допущен к заправке

На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, на котором было принято решение о допуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» к заправке.

Сегодня, 27 марта 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных организаций Роскосмоса приступают к плановым операциям по заправке космического корабля топливными компонентами и сжатыми газами. После окончания работ на заправочной станции «Союз МС-18» вернется в монтажно-испытательный корпус площадки № 254.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» по программе 65-й и 66-й основных экспедиций к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур.

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