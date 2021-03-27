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#НПО Энергомаш27.03.2021 22:15

Лидеры конкурса «Выигрывает качество» НПО Энергомаш

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») подведены итоги начисления баллов в конкурсе «Выигрывает качество» за 2020 год.

В числе лидеров — представители литейного цеха — термист 4 разряда Андрей Щукин, у которого 29 «акций качества», термист Николай Сахаров, на счету которого 28 призовых баллов, плавильщик металла и сплавов 5 разряда Андрей Навильников, который заработал 27 «акций качества» и токарь 5 разряда 223 цеха Александр Калинин также с 27 баллами, начисленными за качественную работу.

Обладатель личного клейма, наставник шестерых токарей цеха и автор около десятка инициатив токарь-карусельщик 5 разряда 223 цеха Александр Калинин уже 12 лет занимается изготовлением крупногабаритной оснастки и рам практически для всей линейки двигателей разработки и производства НПО Энергомаш. Рамы, контрольные и транспортировочные кольца направляются в 222 и 215 цеха, где уже проходит сборка изделия с помощью изготовленной им оснастки и элементов конструкции.​

Участвуя в конкурсе, Александр Калинин для себя решил так: «О выигрыше надо думать в последнюю очередь, а в первую очередь — о качестве. А если поощрят — хорошо! Главное, я считаю, нужно выполнять работу так, чтобы результат тебя самого полностью устраивал».

В процессе конкурса каждый работник предприятия может получить баллы или «акции качества» согласно условиям для их начисления. Среди таких условий: предложение и реализация полезных на производстве инициатив, бездефектная работа, участие в конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации и ряд других. Состав призов ежегодного розыгрыша конкурса «Выигрывает качество» в этом году останется прежним. По традиции главным призом станет автомобиль. Помимо этого, будет разыграно 60 денежных призов — 30 призов суммой 10 тыс. руб., 20 вознаграждений в размере 20 тыс. руб. и 10 призов по 40 тыс. руб.

Ежегодный розыгрыш призов конкурса «Выигрывает качество» состоится 17 мая 2021 года и по традиции будет приурочен к празднованию Дня основания НПО Энергомаш имени академика Валентина Петровича Глушко. В розыгрыше смогут принять участие все работники предприятия, получившие «акции качества» с момента старта конкурса в 2017 году по 4 квартал 2020 года включительно.

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