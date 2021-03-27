Олег Матыцин: «Важно поддерживать российских производителей товаров для спортивной отрасли»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Удмуртскую Республику посетил спортивный комплекс «Динамо» в Ижевске.

Министр познакомился со спортивной продукцией предприятий региона, а также обсудил с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» вопросы развития. В мероприятиях приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский.

Спортивный комплекс «Динамо» был основан в 1936 году. Это один из старейших центральных спортивных объектов Ижевска. В 2017-2020 годах была осуществлена реконструкция спортивного комплекса в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Комплекс включает в себя беговые дорожки, легкоатлетические сектора, футбольное поле с искусственным покрытием, залы восточных боевых единоборств, бокса, дзюдо и художественной гимнастики. Стадион с учётом реконструированных объектов обеспечивает возможность проведения занятий по 11 видам спорта.

«Здесь много детей и взрослых, все улыбаются, – поделился впечатлениями от посещения комплекса Олег Матыцин. – Все расположены друг к другу. Вот это атмосфера спорта! Наша главная общая задача – создать такие условия во всех регионах».

Министр отметил необходимость создания условий для занятий спортом. «Физическая культура и спорт – это практически инвестиции в человека и его здоровье. В Удмуртии стараются создавать комфортные условия для занятий спортом. Причём, не только профессиональным, но и массовым – это создание комфортной и доступной среды для всех людей в зависимости от их желаний и увлечений», – сказал Олег Матыцин.

Свою продукцию Министру представили удмуртские компании, производящие одежду для спорта, танцев, охоты и рыбалки, термобелье и костюмы для спортивных команд, зрительские кресла и трибуны, спортивное питание и воду, тренажёры для фехтования и биатлона, мишени для стрельбы из лука, спортивное и охотничье оружие.

Олег Матыцин отметил, что для Минспорта России стратегическая задача – оказывать поддержку отечественным производителям товаров для спортивной отрасли. «Очень важно поддерживать производство российских компаний. На примере представленной сегодня продукции мы видим, что ее качество очень высокое. Есть востребованность в этих продуктах не только на российском рынке, но и в очень многих зарубежных странах. Важно, что эти продукты ассоциируются со здоровым образом жизни. Они сделаны из качественных и экологически чистых материалов. Мы будем предпринимать усилия для того, чтобы продукты компаний, работающих на российском рынке, были востребуемы, и они помогали бы людям заниматься спортом и чувствовать себя комфортно», – заявил Министр.

Фото: официальный сайт главы и Правительства Удмуртской Республики

Пресс-служба Минспорта России

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