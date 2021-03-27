Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата27.03.2021 04:15

Памяти первого космонавта планеты

53 год назад, 27 марта 1968 года, в 10:18 около деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области во время тренировочного полета на МиГ-15 УТИ погибли первый космонавт планеты Юрий Гагарин и военный летчик Владимир Серегин. На тот момент Гагарину было 34 года, а Серёгину — 45 лет.

Юрий Гагарин и Владимир Серёгин взлетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в Щёлково. На момент взлёта условия видимости были нормальными — нижняя кромка облаков была в 900 м над землёй. Выполнение задания в пилотажной зоне должно было занять не менее 20 минут, но уже через четыре минуты (в 10:30) Гагарин сообщил об окончании задания, запросив разрешения развернуться и лететь на базу. После этого связь с самолётом прервалась.

Когда стало ясно, что у самолёта уже должно было закончиться топливо, в зоне полётов начались поиски, которые продолжались более 3 часов. В 14:50 одному из вертолётов удалось обнаружить обломки самолёта МиГ-15УТИ примерно в 65 км от аэродрома, в районе деревни Новосёлово, в 18 км от города Киржач Владимирской области. Утром следующего дня нашли клочок лётной куртки Гагарина с талонами на питание. Позже был обнаружен бумажник с водительскими правами и фотографией Королёва. 28 марта состоялась кремация останков Юрия Гагарина и Владимира Серёгина, а урны с прахом погибших захоронены в некрополе у Кремлёвской стены.

[embedded content]

Юрий Гагарин. Последний миг. Документальный фильм 2018 года

27 марта 1968 года стало трагедией не только для родных и близких Юрия Гагарина, его друзей, коллег, людей, причастных к космонавтике, но и личным горем для любой семьи в СССР. В стране был объявлен общенациональный траур, впервые в истории в связи с уходом человека, не являющегося главой государства.

На месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина на краю воронки, заполнившейся талой водой, сначала был установлен большой памятный камень, а затем проведён всесоюзный конкурс на проект мемориала. Лучшим был признан проект группы скульпторов и архитекторов во главе с профессором Николаем Николаевичем Улласом, также вместе с ним работали скульптор М.М.Болховитинов и бывший главный архитектор области А.П.Акимов.

Открытие памятника в д. Новоселово состоялось 6 августа 1976 года. Мемориал создан архитекторами из красного гранита, основой композиции мемориала является обелиск высотой 16 метров. Основание обелиска выполнено из темного со слезинками лабрадорита. Весь обелиск напоминает пламя, которое вырывается из глубины черной воронки. Обелиск окружают рябины, гроздья которых, осенью и зимой рдеют как искры этого пламени.

К мемориалу зимой и летом едут люди, чтобы минутой скорбного молчания почтить память героев, в лесной тишине перед величественным памятником подумать о мужестве и долге, о беспредельной отваге и коварстве случая. Сюда часто приезжают родные и близкие Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. Стало традицией посещение мемориала космонавтами — членами международных экипажей, отправляющихся на Международную космическую станцию, до и после завершения космического полета.

Легендарный полет Юрия Алексеевича Гагарина на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года длительностью 108 минут привлек внимание общественности со всего мира. Первый космонавт стал знаменитостью планетарного масштаба. Много споров и рассуждений на тему, как бы сложилась жизнь первого космонавта планеты, ведутся до сих пор. Мнение о Юрии Гагарине едино: человек с невероятной улыбкой, которая и сегодня знакома миллионам людей, харизматичный, любознательный, смелый и уверенный в себе. Он стремился к знаниям, был хорошо физически подготовлен, но самое ценное был добрым, искренним и во всех смыслах лучезарным.

В честь Владимира Серёгина был назван Отдельный исследовательский тренировочный авиационный полк особого назначения, командиром которого он являлся с момента основания в 1967 году. Основным предназначением полка являлась лётная подготовка космонавтов.

Юрий Гагарин и Владимир Серегин — люди героических профессий. Их жизнь — пример для подражания, повод задуматься о мужестве и долге, о беспредельной отваге во имя Родины. Их след навсегда останется на Земле и в космосе.

MIL OSI