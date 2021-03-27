Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Памятная дата27.03.2021 07:15

Памяти Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина: в музее ЦПК хранятся предметы с места гибели космонавта и его инструктора

В музее Центра подготовки космонавтов отдельная экспозиции посвящена трагическому событию, оборвавшему жизнь Юрия Гагарина и его инструктора — лётчика-испытателя Владимира Серёгина. 27 марта 1968 года они погибли в авиакатастрофе во время тренировочного полета на самолёте МиГ-15УТИ у деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.

Здесь можно увидеть последнюю прижизненную фотографию Гагарина, сделанную за две недели до гибели. На снимке он в лётной кожанке и в защитном шлеме, за спиной виден самолёт. Бумажник и документы Юрия Алексеевича были обнаружены чудом на следующий день после трагедии. По словам директора музея ЦПК Натальи Талановой, историю находки подробно описал в своих воспоминаниях Николай Петрович Каманин, который руководил отбором и подготовкой первых космонавтов.

«Находясь на месте авиакатастрофы, Николай Петрович перевёл взгляд на срезанные падающим самолётом макушки деревьев и увидел зацепившийся за ветку кусок материи. Когда предмет сняли с ветки, все присутствующие испытали шок, — рассказывает Наталья Таланова. — Это был вырванный из кожаной куртки кусок ткани вместе с застёгнутым карманом. Когда с трудом расстегнули „молнию“, из кармана извлекли обгоревший, пробитый осколками самолета бумажник».

На стенде есть фото, где видны повреждённые самолётом деревья. В бумажнике обнаружили документы Юрия Гагарина: удостоверение личности офицера Советской Армии, водительское удостоверение, талон предупреждений и маленькую фотографию Сергея Павловича Королёва.

«Эта фотография — личный подарок Королёва — была очень дорога Гагарину. Он получил её перед космическим полетом на Байконуре, — пояснила Наталья Таланова. — Юрий Алексеевич тяжело переживал уход из жизни Сергея Павловича, который случился в 1966 году. И с его фотографией не расставался до последних секунд своей жизни».

Найденные на месте гибели экипажа предметы отреставрировали, с 1971 года они стали частью экспозиции музея ЦПК. Часть стенда посвящена Герою Советского Союза Владимиру Сергеевичу Серёгину. Лётчик-испытатель 1 класса, о небе он мечтал с детства. В годы Великой Отечественной войны совершил 140 боевых вылетов, провёл 19 боев в небе. В 1953 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, продолжил службу в ВВС СССР, совершал испытательные полёты. Он был не просто инструктором Юрия Гагарина. С марта 1967 года Серёгин командовал авиационным полком, проводившим тренировки космонавтов в ЦПК.

По словам Натальи Талановой, экспозиция, посвящённая памяти Юрия Гагарина и Владимира Серёгина только раз покидала стены музея ЦПК. В 1997 году она стала частью выставки «Впервые в космосе» в американском городе Нассау Бэй, рядом с которым расположен Космический центр имени Линдона Джонсона.

«Выставка длилась несколько месяцев. У витрины, где были эти экспонаты, по утрам появлялась небольшая коробочка с орхидеями, во второй половине дня её меняли на другую. И так каждый день. За всё время проведения выставки цветочные композиции ни разу повторились. Вот такая дань уважения первому космонавту. Было потрясающе трогательно», — поделилась воспоминаниями директор музея ЦПК.

Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются. В это хотят верить все, чья жизнь связана с авиацией и космонавтикой, их родные и близкие, а также хранители памяти о выдающихся людях нашей эпохи.

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