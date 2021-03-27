Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный27.03.2021 16:31

Роскосмос принял участие в празднике День оленевода и охотника в Амурской области

В субботу, 27 марта 2021 года, на территории п. Бомнак Зейского района Амурской области проведен ежегодный традиционный праздник День оленевода и охотника. Представители Госкорпорации «Роскосмос» и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос) приняли участие в организации и проведении праздника.

В рамках праздника жители района и участники мероприятия смогли ознакомиться с деятельностью Роскосмоса и его дочерних организаций. На территории Амурской области расположен космодром Восточный, а также новый район падения отделяющихся частей ракет (район № 871).

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