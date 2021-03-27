Российский пьедестал на Чемпионате мира по фигурному катанию: Анна Щербакова – чемпионка мира, Елизавета Туктамышева – серебряный призёр, Александра Трусова – обладательница «бронзы»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 марта, на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) были разыграны медали в женских соревнованиях.

Впервые в истории российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта Чемпионата мира. Победила Анна Щербакова, набравшая в сумме за короткую и произвольную программы 233,17 балла. Являясь трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром Чемпионата Европы, ученица Этери Тутберидзе дебютировала на Чемпионате мира.

Серебряную медаль завоевала Елизавета Туктамышева (220,46). Шесть лет назад в Стокгольме воспитанница Алексея Мишина стала чемпионкой Европы и в том же 2015 году одержала победу на Чемпионате мира в Шанхае.

«Бронзу» выиграла дебютантка Чемпионата мира Александра Трусова, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко. После 12-го места в короткой программе фигуристка смогла стать первой в произвольной программе и занять итоговое третье место (217,20).

Россиянки сохранили максимальную квоту на предстоящие Олимпийские зимние игры 2022 года. В Пекине выступят три российские одиночницы.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсмены выступают как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure skating federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву, Александру Трусову, тренеров и специалистов, которые работают со спортсменками, а также Федерацию фигурного катания на коньках России с выдающимся результатом на Чемпионате мира и желает новых красивых побед на льду!

Фото: ISU и Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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