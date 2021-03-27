Source: Russia – Council of the Federation

Верхняя палата парламента является одним из организаторов Невского международного экологического конгресса, который состоится через два месяца в Санкт-Петербурге.

Совет Федерации присоединится к акции «Час Земли», которая пройдёт сегодня, 27 марта 2021 года. С 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка зданий Совета Федерации.

Всемирная акция «Час Земли» под эгидой Всемирного фонда дикой природы, призванная привлечь внимание к ответственному и бережному отношению к природе и ресурсам планеты, пройдёт в 15-й раз. Люди в разных странах мира на один час отключат свет и другие электроприборы, а в городах погасят архитектурное освещение достопримечательностей. В России акция «Час земли» проводится с 2009 года.

Тема «Часа Земли 2021» − открытость экологической информации. В рамках кампании организаторы призывают государство, бизнес и общество информировать друг друга об экологической обстановке во избежание экологических катастроф и своевременного устранения их последствий.

Ровно через два месяца, 27–28 мая 2021 года, в Санкт-Петербурге состоится Невский международный экологический конгресс, задачей которого является формированию международной системы экологической безопасности. Темой форума, организаторами которого выступают Совет Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, в этом году станет «Экология планеты – устойчивое развитие».

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