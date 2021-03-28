Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы мира по фигурному катанию в танцах на льду

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 марта, в Стокгольме (Швеция) завершились соревнования Чемпионата мира по фигурному катанию.

В танцах на льду победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они набрали в сумме за ритм-танец и произвольный танец 221,17 балла, уверенно обойдя другие дуэты. Серебряные награды достались американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (217,71), бронзовые медали выиграли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 10-е (188,45).

Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли нашей стране первое с 2009 года «золото» Чемпионата мира в танцах на льду. Ученики Александра Жулина являются чемпионами Европы 2020 года, серебряными призёрами Чемпионата мира 2019 года.

В мужском одиночном катании россиянин Михаил Коляда стал пятым, а Евгений Семененко – восьмым. «Золото» завоевал американец Нэйтан Чен, «серебро» – японец Юма Кагияма, «бронзу» – японец Юдзуру Ханю.

По итогам Чемпионата мира в Стокгольме российские фигуристы уверенно первенствовали в общекомандном зачёте с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Второе место заняла сборная США (1-1-0), третье – сборная Японии (0-1-1).

В парном катании «золото» Чемпионата мира (первое для нашей страны с 2013 года) выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзовыми призёрами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В женских соревнованиях впервые в истории россиянки заняли весь пьедестал почёта. Победила Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала Елизавета Туктамышева, «бронзу» выиграла Александра Трусова.

Российские фигуристы заработали максимальное количество квот – по три в каждой дисциплине на следующий Чемпионат мира, который в 2022 году пройдёт в Монпелье (Франция), а также максимальное количество «путёвок» на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине (Китай) в трёх видах – парном, женском катании и танцах на льду. Мужчины пока имеют две олимпийские квоты, но есть возможность получить третью квоту на квалификационном международном предолимпийском турнире в немецком Оберстдорфе, который состоится осенью.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсмены выступали как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure skating federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения звучал фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, их тренерский штаб во главе с Александром Жулиным, а также Федерацию фигурного катания на коньках России с «золотом» Чемпионата мира и желает новых красивых и ярких побед!

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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