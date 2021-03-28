Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия28.03.2021 04:45

Кометы главного пояса

Большинство комет обитают за орбитой Нептуна и движутся по эллиптическим орбитам со значительным эксцентриситетом. В конце XX века внутри орбиты главного пояса астероидов были обнаружены относительно небольшие тела с визуальными характеристиками, напоминающими кометы — комы, газовые или пылевые хвосты.

В 2006 году британо-американский астроном Дэвид Джуитт предложил называть эти тела «кометами главного пояса» или «MBC объектами» (от англ. main-belt comets). Период обращения вокруг Солнца такой кометы составляет 5-6 лет. К 2006 году было достоверно подтверждено всего лишь несколько таких объектов. Термин «комета главного пояса» подразумевает, что эти кометы обязательно должны существовать только в его пределах и иметь преимущественно ледяной состав. Однако открытие новых объектов подобного типа говорит о том, что это не всегда так. Поэтому их также называют «активные астероиды».

Первый активный астероид был обнаружен в 1979 году. Сначала он был открыт как астероид, но уже в 1996 году астрономы Эрик Эльст и Гвидо Писсаро, наблюдая этот объект в обсерватории Ла-Силья в Чили, увидели кометный хвост, когда астероид находился вблизи перигелия. В 2001 году картина повторилась. Астероид демонстрировал кометную активность в течение 5 месяцев. Так астероид 7968 Elst-Pizarro получил и кометное наименование — 133P/ Elst-Pizarro.

В 1999 году в рамках проекта по поиску околоземных астероидов в лаборатории имени Линкольна в США (англ. аббревиатура LINEAR) была открыта кометная активность у астероида (118401) LINEAR, поэтому объект назвали в честь этого проекта. В 2005 году была открыт активный астероид 238P/Read, в 2008 году — P/2008 R1 (Garradd), в 2010 году — P/2010 R2 (La Sagra). В декабре 2010 года кометная активность была обнаружена у астероида 596 Scheila в главном поясе, но, несмотря на официальный двойной статус, по правилам Международного астрономического союза, все подобные объекты в базах данных проходят как астероиды.

До недавнего времени «кометная» теория образования воды на Земле была весьма популярной. Согласно этой гипотезе вода на Земле появилась в результате бомбардировок кометами, прилетавшими из внешних областей Солнечной системы. Однако, согласно последним исследованиям, в воде классических комет почти в 3 раза больше дейтерия, чем в воде Земли. Вполне возможно, что кометы главного пояса послужили источником воды на Земле.

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