Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур28.03.2021 10:54

Корабль «Союз МС-18» на заправочной станции

На космодроме Байконур продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» к полету по программе 65-й и 66-й основных экспедиций к Международной космической станции. В воскресенье, 28 марта 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных организаций Роскосмоса приступили к заправочным операциям.

Вчера вечером в соответствии с решением технического руководства корабль был доставлен на заправочную станцию площадки № 31 для проведения заправки комбинированной двигательной установки сжатыми газами и компонентами топлива. По графику подготовки заправочные операции должны завершиться 29 марта, когда корабль вернется в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 для проведения заключительного этапа подготовки к пуску.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур. В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, их дублеры: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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