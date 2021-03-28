Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большая перемена#Дмитрий Шишкин28.03.2021 18:53

Космическое направление на Большой перемене

Дан старт новому сезону Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках национального проекта «Образование». Открытие нового сезона самого масштабного конкурса для школьников прошел в формате трехдневного онлайн-марафона.

Госкорпорация «Роскосмос» является системный партнером конкурса с момента его запуска и традиционно проводит комический месяц в онлайн-формате. Так, 28 марта 2021 года все зрители марафона в прямом эфире смогли познакомиться с космическим направлением конкурса по направлению «Создавай будущее!», который позволяет реализовать потенциал в сфере научных и инженерных проектов.

Мотивационную встречу «Острые вопросы о будущем» в формате разговора со школьниками провел летчик-космонавт, Герой РФ Александр Лазуткин, вопросы которому готовили и задавали победители конкурса прошлого года. Особенно интересным стал вопрос о слаженности работы экипажа во время длительных полётов в космос и, конечно, о тех эмоциях, которые испытывает космонавт, впервые отправившись на околоземную орбиту.

Онлайн-марафон продолжил директор Департамент развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, который в формате TED — дискуссии на тему «Личные возможности», в рамках которой участники смогли узнать, как можно принять участие в мероприятиях, посвященных 60-летию первого полета человека в космос, какие интересные интеграции «Большой перемены» и Госкорпорации ждут участников в 2021 году и какие кейс-задания будут выполнять полуфиналисты конкурса.

«Конкурс позволяет приобщиться ко многим направлениям деятельности, в том числе космическим. Каждому школьнику доступны лекции и мастер-классы ведущих экспертов российской ракетно-космической отрасли в сфере науки и технологий. Остается сказать: только вперед и только вверх!», — отметил Дмитрий Шишкин.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В 2020 году в конкурсе приняли участие более миллиона старшеклассников, победителями в итоге стали 600 человек.

MIL OSI