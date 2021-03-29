А. Епишин: Принятие изменений в региональное законодательство Тверской области будет способствовать привлечению инвесторов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Законодательного Собрания региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области принял участие в заседании Законодательного Собрания региона.

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В ходе мероприятия приняты два региональных закона, вводящих налоговые льготы для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кувшиново».

Сенатор отметил, что ТОСЭР была создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. на территории города Кувшиново.

Андрей Епишин пояснил, что, согласно Федеральному закону «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на ТОСЭР включает в себя, в том числе, освобождение организаций-резидентов от уплаты налогов на имущество организаций, другие преференции.

«В развитие Федерального закона Законодательным Собранием Тверской области приняты региональные законы, которые дают право резидентам ТОСЭР использовать пониженные налоговые ставки. В частности, они освобождаются на десять лет от налога на имущество. Кроме того, устанавливается льготная ставка на прибыль: для резидентов ТОСЭР она составит 5 процентов — для первых пяти налоговых периодов после получения первой прибыли от деятельности, и 10 процентов — в течение следующих пяти налоговых периодов», — прокомментировал сенатор.

По мнению Андрея Епишина, принятие изменений в региональное законодательство будет способствовать привлечению инвесторов, реализации новых инвестиционных проектов, созданию дополнительных рабочих мест с высокой заработной платой.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день есть четыре потенциальных резидента создаваемой ТОСЭР «Кувшиново». Кроме того, здесь планируется реализация ряда перспективных инвестпроектов в сфере малого и среднего предпринимательства.

«За десять лет планируется создать на этой территории свыше 1260 рабочих мест, предполагаемый общий объем инвестиций – более 15,1 миллиарда рублей. Инвестиции и занятость в смежных отраслях – все это даст прирост валового регионального продукта Тверской области и налоговых поступлений», — сказал сенатор.

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