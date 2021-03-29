А. Кутепов: Наш законопроект направлен на повышение эффективности госзакупок

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является соавтором поправки об изменениях в закон о контрактной системе.

Председатель Комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга внес законопроект об изменениях в закон о контрактной системе в сфере госзакупок.

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Андрей Кутепов пояснил, что предлагаемая поправка относится к контрактам, предметом которых является подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий. Цель поправки — повышение эффективности соответствующих закупок, совершенствование практики исполнения указанных контрактов.

В действующем законе установлена возможность изменения существенных условий контракта, если такая возможность была предусмотрена документацией о закупке и контрактом при изменении объема и видов выполняемых работ по контракту. Речь идет о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта не более чем на десять процентов.

В то же время при исполнении контрактов, предметом которых является выполнение проектных и изыскательских работ, также возможно наступление обстоятельств, обусловливающих необходимость внесения изменений в задание на проектирование, что влечет невозможность исполнения указанных контрактов без изменения их существенных условий.

Предлагается распространить действие указанной нормы на контракты, предметом которых является подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий. Указанные изменения будут способствовать повышению эффективности государственных закупок и расходованию бюджетных средств.

Принятие и реализация поправки не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета и внесения изменений в федеральное законодательство, отметил Андрей Кутепов.

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