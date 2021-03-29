Source: Russia – Council of the Federation

В СФ прошла встреча с Министром сельского хозяйства РФ Д. Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа».

В Совете Федерации состоялась встреча сенаторов с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании верхней палаты парламента 31 марта 2021 года по вопросу «О ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

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Открывая встречу, первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области поблагодарил Министра за конструктивное взаимодействие с Советом Федерации в области законотворчества. «Мы являемся партнерами с Минсельхозом при разработке важных законопроектов в сфере АПК. Особое внимание при этом уделяем контролю за своевременным принятием подзаконных актов, необходимых для реализации федеральных законов», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

За последние годы наш агропромышленный комплекс добился действительно, без всякого преувеличения, впечатляющих результатов. И важно, что отрасль, как настоящий лидер, постоянно идет вперед, наращивает свою эффективность, объемы производства

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия подчеркнул, что Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является документом, определяющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы предусматриваемых мероприятий. «За последние годы наш агропромышленный комплекс добился действительно, без всякого преувеличения, впечатляющих результатов. И важно, что отрасль, как настоящий лидер, постоянно идет вперед, наращивает свою эффективность, объемы производства», — отметил законодатель.

По словам главы Комитета СФ, материалы, представленные Минсельхозом к «правительственному часу» показывают, что аграрное производство в текущем году будет развиваться по оптимальному сценарию. «Этому будет способствовать высокая готовность сельхозтоваропроизводителей к новому сезону, расширение посевных площадей, а также действующие меры государственной поддержки. В этом году конъюнктура для аграриев сложилась весьма благоприятная, что будет способствовать стабильному развитию АПК», — считает Алексей Майоров.

Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Встреча сенаторов РФ с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в рамках подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ответил на многочисленные вопросы сенаторов. В частности, законодатели обозначили такие актуальные темы, как возможность снижения экспортной таможенной пошлины на соевые бобы с 30 до 6 процентов, реализация механизма инвестиционных квот в рыбной отрасли, меры по развитию молочного скотоводства, совершенствование генетических ресурсов в животноводстве, меры для защиты поголовья животных от болезней, продвижение товаров мелких сельхозпроизводителей, сдерживание цен на минеральные удобрения, поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в сельской местности, перспективы конкурса национальных брендов продуктов питания «Вкусы России» и другие вопросы.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, заместители Министра сельского хозяйства РФ.

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