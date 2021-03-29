А. Яцкин: Невский экологический конгресс станет одной из первых международных дискуссионных площадок для обсуждения экологической повестки после длительного перерыва, вызванного пандемией

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице спикер СФ провел рабочее совещание по подготовке форума.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел рабочее совещание по подготовке IX Невского международного экологического конгресса, который планируется провести в мае 2021 г. в Санкт-Петербурге.

Смотрите также

В ходе заседания рассмотрены вопросы подготовки Конгресса, наполнения деловой программы, проведения выставки и экологической акции на полях мероприятия.

Отдельное внимание уделено обеспечению высоких стандартов эпидемиологической безопасности в ходе Конгресса.

Невский экологический одной из первых международных дискуссионных площадок для обсуждения экологической повестки после длительного перерыва, вызванного пандемией

Как отметил Андрей Яцкин, Невский экологический одной из первых международных дискуссионных площадок для обсуждения экологической повестки после длительного перерыва, вызванного пандемией.

Рабочее совещание по подготовке и проведению IX Невского международного экологического конгресса

1 из 9

Андрей Яцкин

2 из 9

Алексей Майоров

3 из 9

Рабочее совещание по подготовке и проведению IX Невского международного экологического конгресса

4 из 9

Рабочее совещание по подготовке и проведению IX Невского международного экологического конгресса

5 из 9

Андрей Яцкин

6 из 9

Рабочее совещание по подготовке и проведению IX Невского международного экологического конгресса

7 из 9

Рабочее совещание по подготовке и проведению IX Невского международного экологического конгресса

8 из 9

Рабочее совещание по подготовке и проведению IX Невского международного экологического конгресса

9 из 9

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя этого Комитета СФ Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, заместитель директора Фонда «Росконгресс» Игорь Павлов, представители Министерства культуры РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

IX Невский международный экологический конгресс пройдет с 27 по 28 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге. Основной площадкой проведения мероприятия станет Таврический дворец.

MIL OSI