Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Вельский район Архангельской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в ходе рабочей поездки в регион встретился с активом совета ветеранов Вельского района.

На встрече обсуждались наиболее актуальные для жителей района вопросы, среди которых — реализация программы переселения из ветхого жилья, строительство путепровода через железнодорожный переезд, вакцинация от COVID-19.

Организована тесная работа с федеральными структурами власти по ускоренному решению вопросов переселения людей из аварийного жилого фонда

Сенатор отметил, что в Архангельской области растут темпы строительства жилья, предназначенного для переселения из ветхих домов. «Организована тесная работа с федеральными структурами власти по ускоренному решению вопросов переселения людей из аварийного жилого фонда. Результат — налицо, по итогам 2020 года в регионе построено порядка 353 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 10 процентов больше, чем в 2019 году. В ближайшие два года будут переселены почти две тысячи жителей», — сказал Виктор Новожилов.

Виктор Новожилов в ходе рабочей поездки в регион встретился с активом совета ветеранов Вельского района

В рамках поездки парламентарий также посетил Вельский краеведческий музей, поздравил его сотрудников с днем работников культуры. По словам сенатора, музей активно сотрудничает с различными научными и культурными учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска и других городов страны, участвует в крупных выставочных проектах. С 2008 г. он является неформальным лидером некоммерческой организации «Ассоциация музеев Поважья», направленной на интеграцию музеев юга Архангельской области и совместное решение стоящих перед ними проблем.

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