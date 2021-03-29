В. Пономарев принял участие в первом организационном заседании нового состава Центральной избирательной комиссии

Source: Russia – Council of the Federation

ЦИК России продолжит востребованную практику оказания необходимой правовой, методической, организационной помощи коллегам на местах и дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, убежден сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель палаты в Центральной избирательной комиссии РФ Валерий Пономарев ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края принял участие в первом организационном заседании нового состава ЦИК России.

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Сенатор указал, что Центральная избирательная комиссия по праву занимает ключевое место в системе органов государственной власти страны, обеспечивает проведение выборов и референдумов всех уровней публичной власти в Российской Федерации.

«Центризбирком России последовательно выступает за повышение транспарентности, открытости выборного процесса, методично усиливает строгий контроль за соблюдением конституционных прав граждан», — подчеркнул парламентарий.

По словам Валерия Пономарева, за годы своей работы Центральная избирательная комиссия внесла существенный вклад в укрепление единого политико-правового поля страны в области выборов и референдумов, выстраивание конструктивного взаимодействия с региональными и муниципальными избирательными комиссиями.

«Комплексно внедряя меры по защите здоровья граждан, в прошлом году ЦИК России на высочайшем организационном уровне провела Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, обеспечила проведение Единого дня голосования 13 сентября 2020 года. Впереди – непростая избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы 8-го созыва, выборы более 10 глав субъектов Федерации, практически половины (39 из 85) региональных заксобраний», — сказал Валерий Пономарев.

«С учетом непростой эпидемиологической ситуации, безусловно, ждем от вас необходимых решений по сохранению здоровья россиян в период проведения выборов. Понимая актуальность внедрения новых технологий в нашу повседневную жизнь, полностью поддерживаем инициативу продвижения отдельных технологических новаций в выборное законодательство», — подчеркнул сенатор.

Он выразил уверенность в том, что новый состав ЦИК России продолжит востребованную практику оказания необходимой правовой, методической, организационной помощи коллегам на местах и дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы.

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