В Совете Федерации состоятся Дни Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Возглавят делегацию губернатор региона А. Текслер и председатель Законодательного Собрания В. Мякуш.

В Совете Федерации 29–31 марта пройдут Дни Челябинской области.

Делегацию региона возглавят губернатор Алексей Текслер ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области и председатель Законодательного Собрания субъекта РФ Владимир Мякуш. МякушВладимир ВикторовичПредседатель Законодательного Собрания Челябинской области

С участием представителей органов государственной власти Челябинской области состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

В понедельник в Комитете СФ по международным делам состоится заседание на тему «Форум глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества как эффективный механизм развития межрегиональных связей».

На заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, на примере Челябинской области обсудят вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

В Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера речь пойдет о развитии муниципальных образований и модернизации коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области.

Во вторник состоится расширенное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, в ходе которого планируется рассмотреть лучшие практики проведения конкурсов на предоставление грантов губернатора региона некоммерческим организациям.

Заседание Комитета СФ по социальной политике будет посвящено вопросам реализации социальной политики в Челябинской области.

Члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием представителей органов государственной власти Челябинской области обсудят ход реализации национального проекта «Экология» в субъекте РФ.

О развитии системы образования в интересах региона (на примере Челябинской области) речь пойдет на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

«Актуальные вопросы, связанные с передачей земель Министерства обороны Российской Федерации в собственность субъектов Российской Федерации (на примере Чебаркульского военного полигона Челябинской области)» рассмотрят на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности.

В Комитете СФ по конституционному законодательству и государственному строительству поднимут вопрос о развитии телекоммуникационной инфраструктуры и отрасли информационных технологий на территории Челябинской области.

На заседании Комитета СФ по экономической политике речь пойдет о комплексном подходе к повышению инвестиционной привлекательности Челябинской области.

В ходе «часа субъекта Российской Федерации» на заседании Совета Федерации планируются выступления Алексея Текслера на тему «Социально-экономическое развитие Челябинской области» и Владимира Мякуша на тему «Совершенствование законодательства как ресурс социально-экономического развития Челябинской области».

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