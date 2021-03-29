Замминистра Марина Томилова приняла участие в заседании коллегии Департамента физической культуры и спорта Воронежской области

Source: Russia Ministry of Sport

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова посетила с рабочим визитом Воронежскую область и приняла участие в расширенном заседании коллегии Департамента физической культуры и спорта региона. В ходе мероприятия были подведены итоги 2020 года и обсуждены планы по развитию отрасли на текущий год и ближайший период.

Несмотря на введённые в 2020 году ограничения, в Воронежской области была продолжена работа по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Развитие физической культурой и спорта» и региональным проектом «Спорт – норма жизни».

Выполнение запланированных мероприятий позволило обеспечить достижение основного показателя – доли граждан Воронежской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на уровне лидирующих регионов России. По итогам 2020 года данный показатель составляет 48,7%.

В ходе своего выступления Марина Томилова отметила: «Воронежская область выполнила все показатели, обозначенные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни». Достигнутый результат в 48,7% превышает общероссийский показатель. Проводится большая работа по созданию условий для людей, как мы их называем, с безграничными возможностями. Доля систематически занимающихся спортом людей с инвалидностью в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, сегодня составляет 25%».

Замминистра добавила, что ограничения в проведении спортивных мероприятий не позволили в 2020 году реализовать весь календарный план, тем не менее, на территории Воронежской области было проведено 234 соревнования, в том числе 52 всероссийского уровня.

В условиях пандемии Воронежская область сохранила за собой лидирующую позицию во всероссийском рейтинге комплекса ГТО. Было проведено девять специализированных мероприятий, в том числе три в очно-заочной форме. Более 150 тысяч человек успели сдать нормы ГТО и более 69 тысяч справились с поставленной задачей на отлично. За год были построены площадки для сдачи нормативов в семи районах области.

На развитие спортивной инфраструктуры региона направлено более 1,5 млрд рублей, благодаря чему введены в эксплуатацию 18 объектов спорта.

Объём инвестиций в строительство и ремонт объектов спорта с 2010 года по настоящее время составил более 16 млрд рублей. Теперь в каждом муниципальном районе и городском округе есть современные физкультурно-оздоровительные комплексы, в 18 районах действуют плавательные бассейны.

Говоря о перспективах на 2021 год, а также о планах и задачах в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, руководитель Департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин подчеркнул: «Выходим на привычные обороты после сложного 2020 года, продолжаем решать те задачи, которые поставил перед нами губернатор Александр Викторович Гусев. Предстоит сделать многое, ведь мы наметили новые чёткие цели. В определённой мере они достаточно амбициозные, в какой-то степени – непростые. Но без этого нельзя идти вперёд, стремиться к серьёзным ориентирам».

Главной целью к 2030 году станет увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. Владимир Кадурин обозначил приоритетные направления развития физической культуры и спорта на ближайшее десятилетие. Среди них – совершенствование мероприятий, направленных на улучшение здоровья, благополучие и повышение уровня жизни населения Воронежской области, развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, кадрового потенциала и инфраструктуры.

Пресс-служба Минспорта России

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