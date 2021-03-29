И. Рукавишникова: Самыми востребованными сейчас остаются правовые консультации, касающиеся цифровой сферы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор открыла конференцию по вопросам оказания бесплатной правовой помощи и правового просвещения в ЮФО.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области открыла научно-практическую конференцию «Практические вопросы оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения на территории Южного федерального округа». Сенатор также выступила инициатором присоединения Нотариальной палаты Ростовской области к проекту «Правовая помощь онлайн» через МФЦ.

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Организаторами конференции выступили Главное управление Минюста России по Ростовской области и Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции. В мероприятии принял участие председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев. Форум проведен в режиме видеоконференции.

Ирина Рукавишникова отметила, что в вопросах оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения Ростовская область является лидером среди других субъектов РФ, в том числе благодаря реализации проекта «Правовая помощь онлайн», который в настоящий момент вышел на федеральный уровень и постоянно пополняется новыми участниками. Вместе с тем, сенатор обозначила ряд актуальных моментов, на которые стоит обратить внимание.

«Прежде всего, речь идет о глобальной цифровизации. Для кого‑то это проблема, для кого‑то удобство, но в любом случае, – это определенный вызов для всех нас. С одной стороны, мы действительно уже привыкли к тому, что в два клика с помощью собственного гаджета можем получить практически любую государственную услугу. А с другой стороны, каждый из нас сталкивается с вопросом защиты персональных данных. Поэтому, естественно, самыми востребованными сейчас являются консультации, касающиеся цифровой сферы», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Ирина Рукавишникова открыла конференцию по вопросам оказания бесплатной правовой помощи и правового просвещения в ЮФО

Она сообщила, что одна из задач, которая стоит перед Министерством юстиции – создание Единого портала правовой информации и правового просвещения, который должен заработать в пилотном режиме уже в середине текущего года. Идея создания подобного портала родилась на Дону и затем была поддержана в Совете Федерации. В настоящий момент из 57 субъектов РФ, изъявивших желание участвовать в пилоте, отобрано 10 регионов. В этот перечень вошла и Ростовская область.

Сенатор также заявила, что по запросу регионов, входящих в Южный федеральный округ, разработан законопроект, предлагающий уравнять в правах государственные юридические бюро и адвокатские образования, оказывающие бесплатную юридическую помощь, в части получения в обязательном порядке ответов на запрос от государственных органов и общественных организаций. По словам Ирины Рукавишниковой, соответствующий законопроект уже одобрен профильным комитетом Государственной Думы и 6 апреля на пленарном заседании будет рассмотрен в первом чтении.

Также сенатор выступила инициатором подписания Соглашения между государственным казенным учреждением Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Нотариальной палатой Ростовской области. Теперь у жителей Дона появляется возможность на базе сети МФЦ получать устную консультацию у нотариусов по видеосвязи.

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