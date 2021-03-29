Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили вопросы развития отечественного машиностроения и станкостроения для глубокой механической и химической переработки древесины.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель провела совместное заседание Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете СФ и Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе по теме: «Развитие отечественного машиностроения и станкостроения для глубокой механической и химической переработки древесины».

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Смотрите также

Как отметила сенатор, пути развития отечественного лесного машиностроения неоднократно рассматривались на заседаниях экспертно-консультативного совета. Тема сегодняшнего заседания затрагивает очень важные аспекты лесопромышленного комплекса, подчеркнула она.

Татьяна Гигель обратила внимание, что выполнение поручений Президента России, данных по итогам совещания по декриминализации лесного комплекса, Постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства», реализация Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года диктуют необходимость самым тщательным, профессиональным образом подойти к рассмотрению мер по их безусловному исполнению.

Сенатор напомнила, что с 1 января 2022 года вводится запрет на вывоз за пределы страны круглого леса. «Готовы ли к этому наши целлюлозно-бумажные, плитные, фанерные, мебельные предприятия, компании по производству дверей, окон, других деревоизделий. На каком оборудовании, с какими материалами и комплектующими они будут работать с учётом поставленных задач», — обозначила наиболее чувствительные вопросы Татьяна Гигель.

«Известно, что большинство современных предприятий по глубокой механической и химической обработке древесины используют зарубежные технологии и оборудование. Особенно это широко применяется на предприятиях по производству древесных плит, целлюлозы, бумаги, картона фанеры, мебели и индустриального домостроения. На некоторых из них использование импортного оборудования составляет почти 100 процентов», — отметила парламентарий.

По ее словам, это происходит не потому, что российские компании не хотят использовать отечественное оборудование и технологии. «Его просто нет, а то, которое имеется, давно устарело и не соответствует современным требованиям ни по производительности, ни по качеству выпускаемой продукции», — пояснила Татьяна Гигель.

«Готова ли машиностроительная и станкостроительная отечественная промышленность к возможному увеличению объема переработки древесины и производства из него современной и востребованной продукции? Какие усилия и в какие сроки должны приложить сами деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия для выполнения поставленных передними задач, исходя из принципа переработки всего объема древесины и утилизации отходов? Сегодняшнее рассмотрение — это только начало очень непростого пути», — подчеркнула законодатель.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Торгово-промышленной палаты РФ, профессионального и экспертного сообщества.

MIL OSI