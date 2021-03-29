Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации».

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации».

Смотрите также

В мероприятии, которое провела заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя этого Комитета Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя и Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области представители профильных министерств, Пенсионного фонда РФ, негосударственного благотворительного фонда «Старость в радость», регионов страны.

Елена Бибикова отметила, что тема повышения продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения очень значима в нынешних условиях, когда старение населения является общемировой тенденцией. В России к 2030 г. численность населения старше 65 лет составит практически треть населения — порядка 44 млн человек, а в ряде регионов страны она уже превышает 30 проц.

«Поэтому проработка вопросов, которые решались в рамках первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации с 2016 по 2020 годы, результаты этой работы и мероприятия проекта второго этапа до 2025 года крайне важны для нас сегодня. Совместными усилиями мы определим наши дальнейшие шаги по совершенствованию системной поддержки граждан старшего поколения на предстоящую перспективу», — сказала сенатор.

Елена Бибикова пояснила, что приоритетными направлениями на ближайшие годы будут совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов. Такими направлениями также будут финансовое обеспечение и содействие занятости, обеспечение доступа к информационным и образовательным ресурсам, развитие современных форм социального обслуживания и внедрение лучших практик регионов, развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения.

«Круглый стол» на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ»

1 из 5

Сергей Березкин

2 из 5

«Круглый стол» на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ»

3 из 5

Екатерина Алтабаева

4 из 5

«Круглый стол» на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ»

5 из 5

Как отметила парламентарий, в ближайшее время ожидается утверждение Правительством РФ проекта Плана по реализации второго этапа Стратегии. «Заинтересованный, конструктивный обмен мнениями и опытом работы, состоявшийся в рамках «круглого стола», даст новый импульс в определении новых эффективных государственных и региональных мер, способствующие активному долголетию, реализации и развитию потенциала граждан старшего поколения», — подчеркнула Елена Бибикова.

MIL OSI