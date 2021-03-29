Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комиссии по делам казачества при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области принял участие в заседании Комиссии по делам казачества при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе.

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В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, участвовали заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Гурба, заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Александр Орехов, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, атаманы казачьих обществ – Кубанского, Всевеликого войска Донского, Черноморского, а также представители органов исполнительной власти.

Как отметил Николай Семисотов по итогам заседания, Комиссия рассмотрела вопросы о создании казачьего кадетского корпуса в Республике Крым, участии казаков в организации Всероссийской переписи населения, работе над уставами казачьих обществ и организация участия казачьих расчетов в параде Победы.

Николай Семисотов принял участие в заседании Комиссии по делам казачества при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе

«Сегодня перед нами стоят задачи приведения уставов казачьих обществ в соответствие с теми требованиями, которые диктует федеральное законодательство. Кроме того, в мае 2021 года в параде Победы на Красной площади примут участие расчеты казачьих обществ. Это не только почетная, но и ответственная задача. При этом необходимо будет учесть немало организационных нюансов», — сказал сенатор.

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