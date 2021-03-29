О. Алексеев принял участие в открытии Спартакиады муниципальных образований в Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе растет число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе рабочей поездки в регион посетил Марксовский район. Сенатор принял участие в торжественном открытии Спартакиады муниципальных образований района.

Олег Алексеев рассказал, что в течение года семь команд будут сражаться за право называться лучшим спортивным муниципальным образованием. В программу Спартакиады включены лыжные гонки, плавание, волейбол, шашки, шахматы, дартс, сдача норм ГТО. Завершающим этапом станут «Веселые старты». Каждый этап будет проходить в разных муниципальных образованиях, сообщил парламентарий.

Развитие физической культуры и спорта остается важным приоритетом в нашей стране

«Развитие физической культуры и спорта остается важным приоритетом в нашей стране. Спартакиада — хороший пример активной жизненной позиции, здорового образа жизни», — подчеркнул Олег Алексеев.

Сенатор отметил, что в Саратовской области систематически занимаются физкультурой и спортом свыше 930 тыс. человек, или более 41 проц. от общей численности населения.

Олег Алексеев принял участие в торжественном открытии Спартакиады муниципальных образований района

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Олег Алексеев

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Олег Алексеев принял участие в торжественном открытии Спартакиады муниципальных образований района

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Олег Алексеев принял участие в торжественном открытии Спартакиады муниципальных образований района

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Олег Алексеев принял участие в торжественном открытии Спартакиады муниципальных образований района

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Спартакиада муниципальных образований района

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Спартакиада муниципальных образований района

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Олег Алексеев принял участие в торжественном открытии Спартакиады муниципальных образований района

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Олег Алексеев принял участие в торжественном открытии Спартакиады муниципальных образований района

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Олег Алексеев принял участие в торжественном открытии Спартакиады муниципальных образований района

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«В регионе расположено свыше 3600 спортивных сооружений. В 2020 году на строительство спортивных объектов в рамках национального проекта выделено более одного миллиарда рублей. В Саратове появились Дворец водных видов спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий бадминтоном. В сельских населенных пунктах оборудуются спортивные площадки. В 2021 году в Саратовской области продолжится строительство и реконструкция ряда объектов», — сказал Олег Алексеев.

Спартакиада стартовала в Приволжском муниципальном образовании. В лыжных соревнованиях принял участие глава Марксовского района Дмитрий Романов.

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