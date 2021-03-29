Павел Сорокин в интервью «Комсомольской правде»: «С демпфером потребитель получает предсказуемую динамику цен на топливо»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 марта. – Павел Сорокин в интервью «Комсомольской правде» рассказал о мерах сдерживания цен на топливо, а также о том, что такое демпфер и почему он работает лучше, чем простое ограничение роста цен.

В настоящий момент динамика цен на российском топливном рынке отвязана от динамики общемировых цен на нефть – при росте или падении нефтяных котировок стоимость топлива остаётся стабильной.

«Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%. И население, и бизнес воспринимали бы это негативно», – рассказал Павел Сорокин.

По его словам, чтобы сгладить такое влияние мировых нефтяных цен на внутренний рынок топлива и гарантировать потребителю стабильные цены на бензин в рознице, был разработан специальный механизм – демпфер.

«Он работает уже два года, позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции и даёт рынку предсказуемость. Он работает так. Когда нефть дорожает, добывающие компании получают сверхдоход и платят с него более высокие налоги в виде экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых. И часть денег из этих дополнительных налогов государство отдаёт назад нефтеперерабатывающим заводам. Это позволяет заводам сдерживать отпускные цены на топливо внутри страны. А когда нефть дешевеет, этот механизм работает в обратную сторону: у нефтеперерабатывающих заводов образуется сверхприбыль и бюджет получает от них выплаты. Таким образом, получается нейтральный эффект и поддержка бюджета в условиях низких цен на нефть», – пояснил замминистра энергетики.

Он подчеркнул, что за два года работы демпфер показал свою эффективность. По данным Росстата, в 2019 году бензин на заправках подорожал на 1,9% (при сравнении декабрьских цен), то есть ниже инфляции, которая составила 3%. В 2020-м – на 2,5% при общей инфляции в 4,9%.

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04.03.2021

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