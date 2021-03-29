Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Архимед29.03.2021 13:24

Разработки Центра Келдыша получили награды Салона «Архимед-2021»

По решению Экспертной комиссии и Международного жюри ежегодного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021» Центр Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завоевал золотую и серебряную медали, а также удостоен специального приза.

Золотую медаль салона и специальный приз за лучшее изобретение в интересах аэрокосмической отрасли получила разработка композиционного слоистого самозалечивающегося материала. Уникальное изобретение предназначено для быстрого восстановления герметичности после нанесенного повреждения и служит для защиты надувных модулей космических аппаратов от микрометеороидов и «космического мусора».

Серебряной медалью отмечено изобретение «Кольцевые ленточные магнитопроводы с эллипсообразным и круговым поперечным сечением стержней», повышающее надежность силовых трансформаторов и дросселей для летательных аппаратов и ракетно-космической техники.

Традиционно Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, Администрации Президента РФ, Министерства обороны РФ, Министерства экономического развития РФ, Роспатента, Международной Федерации Ассоциации Изобретателей.

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